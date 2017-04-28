سول - رويترز

قالت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة إنه لا تغيير في موقف البلاد وهو أن تتحمل الولايات المتحدة تكلفة نظام “ثاد” للدفاع الصاروخي.

وكانت الوزارة ترد على تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع رويترز وقال فيها إنه يريد أن تتحمل سول تكلفة نظام “ثاد”.

وقالت الوزارة في بيان “لا تغيير في موقف كوريا الجنوبية وموقف الولايات المتحدة وهو أن توفر حكومتنا الأرض ومنشآت الدعم وأن تتحمل الولايات المتحدة تكلفة نشر نظام ثاد وتشغيله وصيانته”.