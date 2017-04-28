واشنطن - رويترز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إن من المحتمل أن يندلع صراع كبير مع كوريا الشمالية في المواجهة بشأن برامجها النووية والصاروخية لكنه يفضل إنهاء النزاع بالسبل الدبلوماسية.

وأضاف ترامب في مقابلة مع رويترز بالمكتب البيضاوي قبل أن يكمل 100 يوم على توليه الرئاسة يوم السبت “هناك احتمال أن ينتهي بنا الأمر إلى صراع كبير جدًا مع كوريا الشمالية. بالطبع”.

لكن ترامب قال إنه يريد حل الأزمة التي واجهها عدة رؤساء للولايات المتحدة سلميًا وهو النهج الذي يؤكده هو وإدارته من خلال إعداد مجموعة متنوعة من العقوبات الإقتصادية الجديدة مع الإبقاء على الخيار العسكري الذي لا يزال مطروحًا.

وقال ترامب “نود حل المسائل دبلوماسيًا لكن الأمر شديد الصعوبة”.

وقال ترامب إنه يرغب في أن تدفع كوريا الجنوبية تكلفة نظام “ثاد” الأمريكي للدفاع الصاروخي التي قدرها بنحو مليار دولار أمريكي.

وقال ترامب إنه ينوى إعادة التفاوض بشأن إتفاقية التجارة الحرة الأمريكية مع كوريا الجنوبية أو إلغاءها نظرًا لعجز تجاري عميق مع سول.

وقال ترامب إنه يدرس القيام بزيارات إلى إسرائيل والمملكة العربية السعودية عندما يتجه إلى أوروبا الشهر المقبل مشددًا على أنه يرغب في أن يرى سلامًا بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وقال ترامب إن كوريا الشمالية هي أكبر تحد عالمي له. وأشاد ترامب بالرئيس الصيني شي جين بينج لموقف الصين الرامي إلى كبح جماح بيونجيانج. وكان الزعيمان التقيا في فلوريدا هذا الشهر.