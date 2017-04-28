القاهرة - أخبار مصر

أكدت د. هبة شاهين عضو الهيئة الوطنية للإعلام، أن الهيئة تدرك أهمية تطوير الفن الدرامي وستسعى جاهدة إلى الإرتقاء بما يعرض على شاشات التليفزيون والإذاعة من أعمال درامية خلال الفترة المقبلة، خاصة وان الدراما المصرية تعرضت لموجة من الإنتقادات الحادة في الفترات السابقة، ولم تكن في أحسن حالاتها بعدما كانت ملء السمع والبصر على الشاشات المصرية والعربية.

وقالت إن الهيئة سيكون لها دور مؤثر في دعم ومساندة قطاعات إنتاج الدولة حتى تستطيع القيام بدورها في إنتاج أعمال درامية راقية تساهم في الحفاظ على عادات وتقاليد المجتمع المصري، ويكون لها دور فعال في مرحلة البناء التي تشهدها مصر في مختلف المجالات.

وأضافت: “الهيئة في مرحلة وضع اللوائح والقوانين المنظمة للعمل وبعد ذلك ستبدأ في عمليات التطوير الشاملة لكل مايعرض على الشاشة أو تبثه الإذاعة”.