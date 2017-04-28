بكين - رويترز

قالت وكالة الصين الجديدة للأنباء “شينخوا” إن سفن البحرية الصينية أبحرت مرة أخرى عبر مضيق مياكو الذي يقع بين جزيرتين يابانيتين وأجرت مناورات بغرب المحيط الهادئ.

وفي الأشهر الأخيرة أجرت البحرية والقوات الجوية الصينية سلسلة تدريبات في المحيط الهادئ لتحسين القدرة على العمل بعيدًا عن السواحل الصينية.

وفي تقرير نشرته في وقت متأخر يوم الخميس قالت “شينخوا” إن المناورات انطوت على “تدريبات على الاتصالات وتغيير تشكيل الأسطول وعملية مشتركة للبحث والإنقاذ وعملية مشتركة لمكافحة القرصنة”.

وقال رئيس أركان الأسطول الصيني تشين دين آن إن المناورات تهدف لتحسين التدريب والتعامل مع حالات الطوارئ في عرض البحر.

ودشنت الصين هذا الأسبوع حاملة طائراتها الثانية وهي الأولى المصنعة محليًا لكن ليس من المتوقع أن تدخل الخدمة قبل عام 2020.