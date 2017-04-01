القاهرة - أخبار مصر

أنهت الإذاعة كافة ترتيبات حفل أضواء المدينة الذي يحييه الفنان تامر حسني يوم الأحد المقبل، في العين السخنة.

وقد عبر تامر حسني عن سعادته بإحياء الحفل، الذي ينقله التليفزيون على الهواء مباشرة، وأشار حسني إلى أن ماسبيرو كان صاحب الفضل في ظهوره وظهور كبار المطربين المصرين والعرب، ولابد من رد الجميل له بالوجود في حفلاته وإحياءها على أفضل صورة، خاصة أن الإذاعة المصرية تعيد حفلاتها بعد غياب سنوات طويلة والتي كانت بوابة المجد والشهرة للفنانين.

وجاء اختيار تامر حسني لإحياء حفل أضواء المدينة نظرًا لجماهيريته الكبيرة وسط أكثر من جيل، كما أنه لم ينل لقب نجم الجيل من فراغ، وقد وافق على إحياء الحفل فور عرض الفكرة عليه.