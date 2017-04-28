نيويورك - رويترز

قالت الممثلة إيما واتسون إن فيلمها الجديد “ذا سيركل”، الذي يدور حول شركة عملاقة للتواصل الإجتماعي، مهمة صعبة وتجربة حساسة تكشف قضايا أخلاقية وتثير مشكلة الخصوصية وحدودها في الوقت الراهن.

نشأت الممثلة الإنجليزية البالغة من العمر 27 عامًا تحت الأضواء منذ طفولتها بمشاركتها في أفلام “هاري بوتر” لكنها قالت إنها لم تدرك قبل مشاركتها في الفيلم تداعيات العمليات الضخمة لجمع البيانات والأنشطة على الإنترنت وحدود الحرية الشخصية.

وقالت في كلمة بعد العرض الأول للفيلم يوم الأربعاء في مهرجان تريبيكا السينمائي “المشاركة في الفيلم كانت تجربة بالغة الحساسية بالنسبة لي… كان الأمر صعبًا جدًا ويحمل معان كثيرة”.

الفيلم مأخوذ عن كتاب بنفس الاسم من تأليف ديف إيجارز وتبدأ دور السينما الأمريكية في عرضه اعتبارًا من اليوم الجمعة.

ويقدم الفيلم رؤية مخيفة عن عمالقة وسائل التواصل الإجتماعي وكيفية تحكمها ومراقبتها للمعلومات الخاصة. واسم “سيركل” ويعني الدائرة يرتبط في الفيلم بشركة خيالية ربطها البعض بشركات جوجل وفيسبوك وتويتر.