واشنطن - رويترز

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون يوم الخميس إن الصين أبلغت الولايات المتحدة أنها حذرت بيونجيانج من أنها قد تفرض عقوبات عليها إذا أجرت تجربة نووية أخرى.

وقال تيلرسون على قناة “فوكس نيوز” إن تقارير المخابرات الأمريكية تشير إلى أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون “ليس مجنونا” مشيرة إلى أنه ربما يكون طرفا يمكن التفاوض معه بينما يسعى المجتمع الدولي إلى كبح جماح برامج بيونجيانج النووية والصاروخية.

وتشير تصريحات تيلرسون إلى أن جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي عقد قمة مع نظيره الصيني شي جين بينج في وقت سابق من الشهر الجاري، ربما تكون قد تمخضت عن أقوى تهديد صيني حتى الآن باتخاذ إجراء ضد جارتها وحليفتها كوريا الشمالية.