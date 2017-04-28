وكالات

أعلن أطباء بريطانيون ارتفاع عدد الوفيات خلال السنة الأولى من حياة المواليد، بسبب النزعة إلى الإنجاب المتأخر.

وقال الأطباء إن النساء اللواتي يتجاوز عمرهن 40 سنة، ينجبن 3 أضعاف النساء بنفس العمر في ثمانينيات القرن الماضي، لكن تأخير الإنجاب يؤدي إلى زيادة خطر موت المولود الحديث.

وقالت مجلة “فيستنيك زدوروفيا” (أخبار الصحة) الروسية، إن عدد المواليد الذين يتوفون في السنة الأولى من عمرهم ازداد إلى حد كبير منذ عام 2003.

وتدل الإحصاءات على أن النساء اللواتي تجاوزن 40 سنة يملن إلى الإنجاب أكثر مقارنة بالفتيات، حيث تسعى الشابات إلى التفرغ للتعليم الجيد والعمل، ناهيك عن ارتفاع ثمن السكن، وعدم الاستقرار في العلاقات مع الشريك.

وقد دلت الدراسات الأخيرة على أن العدد الإجمالي للمواليد الذين ماتوا قبل بلوغهم عيد ميلادهم الأول كان عام 2014، طفلا واحدا لكل 1000 طفل.

وارتفع هذ العدد عام 2015 إلى 3.7 مولود لكل 1000 مولود، أما المؤشر الإجمالي لوفاة المواليد الذين أنجبتهم الأمهات بسن يزيد عن 40 عاما فبلغ عام 2015 نحو 4.5 طفل لكل 1000 طفل.