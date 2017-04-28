فيينا - وكالات

تحولت تسعينية نمساوية إلى نجمة على الإنترنت بعدما أغرقت مواقع التواصل الإجتماعي بعشرات الصور التي تظهرها وهي ترتدي أحدث صيحات الموضة للأزياء النسائية.

ظهرت إيرنستاين ستولبيرج (95 عامًا) في الكثير من الصور الدعائية والتروجية للملابس النسائية في العاصمة النمساوية فيينا.

ولم تقتصر صور إيرنستاين على مواقع التوصل الإجتماعي، حيث ظهرت مؤخرًا في مجلة فوج الشهيرة للأزياء. وتظهر إيرنستاين في إحدى الصور الدعائية وهي مغطاة بمجموعة من الحقائب النسائية المتعددة الأشكال والألون.

وطالما كانت إيرنستاين التي عملت كراقصة في شبابها، شغوفة بالشهرة والوقوف أمام الكاميرا. وأثناء زيارة إيرنستاين لأحد المتاجر الشهيرة في النمسا، طلب منها مدير المتجر أن تعمل في حملته الدعائية كعارضة للأزياء، وهنا بدأت رحلتها مع الشهرة.

وعلى الرغم من أن إيرنستاين في الخامسة والتسعين من عمرها، إلا أنها عملت بجد لتصبح واحدة من أكثر المسنات شهرة في مجال عرض الأزياء، وتنوي الاستمرار في خوض تجربتها الفريدة، ومواصلة تحقيق حلمها الذي طالما سعت لتحقيقه.