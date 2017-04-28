بلباو (إسبانيا) - أ ش أ

فاز أتلتيك بلباو على ريال بيتيس 2-1 خلال اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الخميس على ملعب “سان ماميس” في الجولة الـ34 من الليجا ليتقدم للمركز السادس المؤهل لخوض تصفيات الدوري الأوروبي.

تقدم أريتز أدوريز لفريقه بلباو من ركلة جزاء في الدقيقة (53) قبل أن يضيف إيكر مونيايين الهدف الثاني في الدقيقة (60).. ورد بيتيس بهدف سجله روبن كاسترو في الدقيقة (63) وبادل الهجوم ولكن غاب عنه التوفيق لتنتهي المباراة بفوز أتلتيك بهدفين مقابل هدف.

بهذا الانتصار يحصل بلباو على ثلاث نقاط ثمينة ترفع رصيده إلى 59 نقطة في المركز السادس المؤهل لخوض تصفيات الدوري الأوروبي، بينما تجمد رصيد بيتيس عند 37 نقطة في المركز الـ15.