صحافة عربية: تظاهرات في اليمن تثني على دور التحالف في التصدي لأطماع إيران
أخبار مصر - الجمعة 28 أبريل
* تظاهرات في اليمن تثني على دور التحالف في التصدي لأطماع إيران.
* لندن: نشارك في الرد الأمريكي على أي هجوم كيماوي سوري جديد.
* مؤتمر “الأزهر العالمي للسلام” يدعو لإصدار إعلان ُيبرئ الأديان من تهمة الإرهاب.
* السلطة تتوقف عن تمويل كهرباء غزة وتقرير دولي يحذر من كارثة.
* الإعلان عن تأسيس منظمة “سوريون ويهود من أجل السلام”.
الإتحاد الإماراتية
* تظاهرات في اليمن تثني على دور التحالف في التصدي لأطماع إيران.
* “التايمز”: 7 ملايين طفل يمني يواجهون المجاعة.
* الجيش اليمني على أسوار معسكر خالد.
* “المقاومة” تسيطر على موقعين إستراتيجيين في البيضاء.
* لندن: نشارك في الرد الأمريكي على أي هجوم كيماوي سوري جديد.
* “الجارديان”: “دواعش” أجانب يفرون من الرقة باتجاه الحدود التركية.
* تحرير قضاء جنوب الموصل والقوات تقترب من “النوري”.
* مقتل عشرات “الدواعش” بينهم قادة بارزون واعتقال 60 إرهابيًا فارًا مع اللاجئين في كركوك.
* ترامب يفوض الجيش تحديد عدد القوات بالعراق وسوريا.
* ترامب يزور فلسطين وإسرائيل الشهر المقبل.
* قوات الإحتلال تقصف موقعًا في غزة وتعتقل 14 فلسطينيًا.
* “معركة الجوع” تشلّ الحياة في الضفة والقطاع.
* البشير: السودان مقبل على مرحلة جديدة من الانفتاح.
* غرق سفينة للاستخبارات الروسية قبالة الساحل التركي.
* بريطانيا تعتقل مسلحًا قرب البرلمان كان يعد لهجوم إرهابي.
* اعتقال جندي ألماني خطط لهجوم لإلصاقه باللاجئين.
* واشنطن تزيد الضغوط وتترقب إعادة التفاوض حول “نافتا”.
الشرق الأوسط
* مجلس الأمن يناقش الوضع الإنساني في سوريا وسط إنقسام بين الأعضاء.
* المسلحون في جرود عرسال أمام خيارات تسوية بينها الرحيل نحو الشمال.
* “جيش الإسلام” يطلق معركة استعادة ما خسره في الغوطة الشرقية.
* مجلس محافظة دمشق يحذّر من هجوم كيماوي جديد يعد له النظام.
* “سيناريو حلب” يهدد إدلب بعد تصعيد روسي.
* ألف جندي أمريكي في سوريا بصلاحيات (مرنة).
* السباحة السورية يسرا مارديني تنال لقب سفيرة النوايا الحسنة.
* الرئيس اليمني يعين 4 وزراء ويقيل آخر ويحيله للتحقيق.
* المخلافي لـ”الشرق الأوسط”: نوايا ولد الشيخ طيبة لكنها لا تكفي.
* روحاني ينتقد الدور الإقتصادي لـ”الحرس الثوري”.. حذر منافسيه من أن “التطرف والعنف لم يحققا السعادة”.
* مؤتمر “الأزهر العالمي للسلام” يدعو لإصدار إعلان ُيبرئ الأديان من تهمة الإرهاب.
* الطيب لـ”الشرق الأوسط”: هدفنا توجيه رسالة مشتركة للعالم لنبذ كل أسباب التعصب وترسيخ ثقافة الحوار.
* مجلس النواب يمنح الثقة للحكومة المغربية الجديدة.
* تنافس شديد بين 9 مرشحين على رئاسة “يونيسكو”.. مرشحتا لبنان ومصر لـ”الشرق الأوسط”: المهم فوز مرشح عربي.
الخليج الإماراتية
* موسكو تأمل بأن تمنع “أستانة” تدهور الأوضاع السورية.
* دمشق تتهم باريس بـ “التضليل” في قضية هجوم خان شيخون.
* مقتل 19 مدنيًا بقصف روسي على ريف إدلب.
* السلطة تتوقف عن تمويل كهرباء غزة وتقرير دولي يحذر من كارثة.
* إضراب شامل يعم فلسطين المحتلة مساندة للأسرى.
* تظاهرة في إيرلندا مساندة للأسرى.
* نوّاب يتضامنون مع الأسرى تحت قبة البرلمان الأوروبي.
* “الجامعة” تدعو الصليب الأحمر لوقف تجاوزات “إسرائيل”.
* “إسرائيل” تقصف موقعًا عسكريًا قرب مطار دمشق.
* الإعلان عن تأسيس منظمة “سوريون ويهود من أجل السلام”.
* الشرعية تطالب الأمم المتحدة بنقل المساعدات إلى تعز عبر عدن.
* الميليشيات تصعِّد ضد السعودية لاستشعارها النهاية.
* استشهاد جنديين سعوديين بلغم وقذائف حوثية.
* افتتاح مخيم جديد لإيواء النازحين من غرب الموصل.
* أنور قرقاش: نهضة دول “التعاون” مرتبطة بنجاح السعودية واستقرارها.
* السيسي: الإرهاب لا يتواجد إلا على 1% من أرض سيناء.
* جيش جنوب السودان يشن هجمات جديدة بولاية أعالي النيل.
* أوروبا تبحث تجهيز زوارق خفر السواحل الليبية لوقف المهاجرين.
* الإتحاد الأوروبي “متحد” قبل بدء محادثات “بريكست”.
* مجلس أوروبا يتّهم روسيا وإيران باستغلال “إنتربول”.
* “فيس بوك” تقر بأنها أصبحت ساحة معارك بين حكومات.
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