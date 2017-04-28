أخبار مصر - الجمعة 28 أبريل

* تظاهرات في اليمن تثني على دور التحالف في التصدي لأطماع إيران.

* لندن: نشارك في الرد الأمريكي على أي هجوم كيماوي سوري جديد.

* مؤتمر “الأزهر العالمي للسلام” يدعو لإصدار إعلان ُيبرئ الأديان من تهمة الإرهاب.

* السلطة تتوقف عن تمويل كهرباء غزة وتقرير دولي يحذر من كارثة.

* الإعلان عن تأسيس منظمة “سوريون ويهود من أجل السلام”.

الإتحاد الإماراتية

* تظاهرات في اليمن تثني على دور التحالف في التصدي لأطماع إيران.

* “التايمز”: 7 ملايين طفل يمني يواجهون المجاعة.

* الجيش اليمني على أسوار معسكر خالد.

* “المقاومة” تسيطر على موقعين إستراتيجيين في البيضاء.

* لندن: نشارك في الرد الأمريكي على أي هجوم كيماوي سوري جديد.

* “الجارديان”: “دواعش” أجانب يفرون من الرقة باتجاه الحدود التركية.

* تحرير قضاء جنوب الموصل والقوات تقترب من “النوري”.

* مقتل عشرات “الدواعش” بينهم قادة بارزون واعتقال 60 إرهابيًا فارًا مع اللاجئين في كركوك.

* ترامب يفوض الجيش تحديد عدد القوات بالعراق وسوريا.

* ترامب يزور فلسطين وإسرائيل الشهر المقبل.

* قوات الإحتلال تقصف موقعًا في غزة وتعتقل 14 فلسطينيًا.

* “معركة الجوع” تشلّ الحياة في الضفة والقطاع.

* البشير: السودان مقبل على مرحلة جديدة من الانفتاح.

* غرق سفينة للاستخبارات الروسية قبالة الساحل التركي.

* بريطانيا تعتقل مسلحًا قرب البرلمان كان يعد لهجوم إرهابي.

* اعتقال جندي ألماني خطط لهجوم لإلصاقه باللاجئين.

* واشنطن تزيد الضغوط وتترقب إعادة التفاوض حول “نافتا”.

الشرق الأوسط

* مجلس الأمن يناقش الوضع الإنساني في سوريا وسط إنقسام بين الأعضاء.

* المسلحون في جرود عرسال أمام خيارات تسوية بينها الرحيل نحو الشمال.

* “جيش الإسلام” يطلق معركة استعادة ما خسره في الغوطة الشرقية.

* مجلس محافظة دمشق يحذّر من هجوم كيماوي جديد يعد له النظام.

* “سيناريو حلب” يهدد إدلب بعد تصعيد روسي.

* ألف جندي أمريكي في سوريا بصلاحيات (مرنة).

* السباحة السورية يسرا مارديني تنال لقب سفيرة النوايا الحسنة.

* الرئيس اليمني يعين 4 وزراء ويقيل آخر ويحيله للتحقيق.

* المخلافي لـ”الشرق الأوسط”: نوايا ولد الشيخ طيبة لكنها لا تكفي.

* روحاني ينتقد الدور الإقتصادي لـ”الحرس الثوري”.. حذر منافسيه من أن “التطرف والعنف لم يحققا السعادة”.

* مؤتمر “الأزهر العالمي للسلام” يدعو لإصدار إعلان ُيبرئ الأديان من تهمة الإرهاب.

* الطيب لـ”الشرق الأوسط”: هدفنا توجيه رسالة مشتركة للعالم لنبذ كل أسباب التعصب وترسيخ ثقافة الحوار.

* مجلس النواب يمنح الثقة للحكومة المغربية الجديدة.

* تنافس شديد بين 9 مرشحين على رئاسة “يونيسكو”.. مرشحتا لبنان ومصر لـ”الشرق الأوسط”: المهم فوز مرشح عربي.

الخليج الإماراتية

* موسكو تأمل بأن تمنع “أستانة” تدهور الأوضاع السورية.

* دمشق تتهم باريس بـ “التضليل” في قضية هجوم خان شيخون.

* مقتل 19 مدنيًا بقصف روسي على ريف إدلب.

* السلطة تتوقف عن تمويل كهرباء غزة وتقرير دولي يحذر من كارثة.

* إضراب شامل يعم فلسطين المحتلة مساندة للأسرى.

* تظاهرة في إيرلندا مساندة للأسرى.

* نوّاب يتضامنون مع الأسرى تحت قبة البرلمان الأوروبي.

* “الجامعة” تدعو الصليب الأحمر لوقف تجاوزات “إسرائيل”.

* “إسرائيل” تقصف موقعًا عسكريًا قرب مطار دمشق.

* الإعلان عن تأسيس منظمة “سوريون ويهود من أجل السلام”.

* الشرعية تطالب الأمم المتحدة بنقل المساعدات إلى تعز عبر عدن.

* الميليشيات تصعِّد ضد السعودية لاستشعارها النهاية.

* استشهاد جنديين سعوديين بلغم وقذائف حوثية.

* افتتاح مخيم جديد لإيواء النازحين من غرب الموصل.

* أنور قرقاش: نهضة دول “التعاون” مرتبطة بنجاح السعودية واستقرارها.

* السيسي: الإرهاب لا يتواجد إلا على 1% من أرض سيناء.

* جيش جنوب السودان يشن هجمات جديدة بولاية أعالي النيل.

* أوروبا تبحث تجهيز زوارق خفر السواحل الليبية لوقف المهاجرين.

* الإتحاد الأوروبي “متحد” قبل بدء محادثات “بريكست”.

* مجلس أوروبا يتّهم روسيا وإيران باستغلال “إنتربول”.

* “فيس بوك” تقر بأنها أصبحت ساحة معارك بين حكومات.