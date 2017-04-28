لندن - رويترز

اعتقل ضباط مسلحون بالشرطة البريطانية رجلا يحمل سكاكين قرب مكتب رئيسة الوزراء تيريزا ماي في لندن يوم الخميس للاشتباه في إعداده لعمل إرهابي.

وقالت الشرطة إن ضباط مكافحة الإرهاب ألقوا القبض على الرجل البالغ من العمر 27 عاما في شارع البرلمان الواقع على مرمى حجر من مبنى البرلمان ومكتب رئيسة الوزراء في داوننج ستريت ووزارات أخرى خلال عملية استيقاف وتفتيش لا تزال جارية.

وقال مصدر أمني غربي إن الرجل وهو من لندن كان على قائمة مراقبة لدى ضباط مكافحة الإرهاب وأيضا جهاز المخابرات الداخلية (إم.آي.5) قبل إلقاء القبض عليه.

ولم يصب أحد في الحادث ولم تكن رئيسة الوزراء في مكتبها وقت ضبط الرجل.

وقال مصدر مطلع على التحقيق إن المشتبه به اعتقل في إطار عملية قادتها المخابرات.

وعرضت صور لرويترز ضباطا يقفون وبجوارهم على الأرض سكينين على الأقل.

وشاهد صحفي ومصور من رويترز الشرطة وهي تقتاد رجلا أسمر البشرة بلحية ويرتدي معطفا أسود. وبدا أن يده اليمنى كانت ملفوفة بضمادة.

وقالت الشرطة في بيان عن حادث يوم الخميس “يواصل المحققون الجنائيون من قيادة مكافحة الإرهاب تحقيقاتهم ونتيجة لعملية الاعتقال هذه لا يوجد تهديد محدد الآن”.

وبعد ساعتين من إلقاء القبض عليه أعادت الشرطة فتح الشوارع في منطقة وستمنستر مما يشير إلى عدم وجود مخاطر أخرى على المارة.

وقالت ماي لمحطة سكاي نيوز “علمت بإلقاء القبض على فرد في (شارع) وايتهول اليوم وعرفت أن هذا الفرد اعتقل على أساس إتهامات بالإرهاب”.