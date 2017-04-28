مانشستر (إنجلترا) - رويترز

صمد مانشستر يونايتد بعشرة لاعبين ليتعادل بدون أهداف مع غريمه مانشستر سيتي في قمة محلية بإستاد الإتحاد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد طرد لاعب الوسط مروان فيلايني في الدقيقة 84 يوم الخميس.

وبهذه النتيجة يظل سيتي في المركز الرابع متفوقا بنقطة واحدة ومركز واحد على جاره يونايتد الذي حافظ على سجله الخالي من الهزائم في 24 مباراة متتالية بالدوري.

وسيطر سيتي على معظم فترات اللقاء وسجل هدفا متأخرا عبر المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس، الذي شارك كبديل في أول ظهور له منذ إصابته في فبراير (شباط)، من ضربة رأس لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وطُرد البلجيكي فيلايني بعد لحظات من حصوله على إنذار لارتكاب مخالفة ضد سيرجيو أجويرو إذ نطح اللاعب الأرجنتيني ليسقطه أرضا أمام أنظار الحكم مارتن أتكينسون.