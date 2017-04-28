سكوبي - رويترز

استخدمت الشرطة المقدونية قنابل الصوت يوم الخميس لتفريق المحتجين خارج البرلمان وفتح الطريق لخروج النواب الذين ما زالوا داخل المبنى.

واقتحم المحتجون مبنى البرلمان المقدوني وهاجموا زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي الحاكم بعد أن صوت الحزب مع حلفائه من ذوي الأصل الألباني لصالح إنتخاب ألباني رئيسًا للبرلمان.

ورأى شاهد من رويترز الشرطة تطلق قنابل الصوت على المحتجين وتفسح الطريق لعربات الإسعاف.

وقال وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة أجيم نوهيو في حديث تلفزيوني “في محاولة للسيطرة على الموقف داخل البرلمان وخارجه أمرنا الشرطة باستخدام كل الوسائل اللازمة”.

وأضاف قائلا “نستخدم قنابل الصوت من أجل السماح بإجلاء النواب”.