أخبار مصر - الجمعة 28 أبريل

* الرئيس للشباب: نواجه الإرهاب بلا هوادة.. وأحذر الدول الراعية له.

* الافتاء: لقاء شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان يفضح زيف المعتقدات المتطرفة.

* القبض على 5 عناصر شكلوا خلية إرهابية “داعشية” ببورسعيد.

* ملك بلجيكا يشيد بدور الإفتاء في نشر صحيح الإسلام.

* مصر تحذر من محاولات الإضرار بعلاقاتها مع واشنطن.

* ضبط 5 مشتبه بهم وتدمير 3 أوكار في سيناء.

الأهرام

* الرئيس للشباب: نواجه الإرهاب بلا هوادة.. وأحذر الدول الراعية له.

* الطيب خلال مؤتمر الأزهر العالمي: الإسلام دين سلام ويحترم الآخر وعقائده.

* الافتاء: لقاء شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان يفضح زيف المعتقدات المتطرفة.

* البابا فرانسيس يبعث رسائل للعالم من أرض السلام.. إستاد 30 يونيو يحتضن أضخم قداس للطوائف الكاثوليكية بمصر.. الشئون المعنوية تنظم الحفل التاريخي وسط استعدادات غير مسبوقة.

* شكري: الإصلاح ضرورة لمواجهة التهديدات المتصاعدة.

* شكري: لا بديل عن الحلول السلمية للأزمة السورية والليبية.

* ممثل الخارجية أمام لجنة حقوق الإنسان: الوزارة تعاملت مع التقرير الأمريكي وفقًا للطرق الدبلوماسية المتبعة.

* الأحزاب والمنظمات الحقوقية عن إعلان 2018 عامًا لذوي الاحتياجات الخاصة.. إعلان الرئيس يحقق طفرة في الخدمات المقدمة لهم.

* “خطاب” تستعرض رؤيتها لتطوير “اليونسكو”.

* رئيس امتحانات الثانوية العامة: مظروف الأسئلة لن يُفتح إلا في اللجنة.. ومدرس المادة فقط يصحح “البوكليت”.

* محافظ الدقهلية في مؤتمر صحفي: قطار كهربائي إلى “جمصة” بتكلفة 16 مليار جنيه.. 100 مليون جنيه لتركيب كاميرات مراقبة.

* قرارات جمهورية بتخصيص أراض للمشروعات الخدمية.

* شكري يستقبل وفد غرفة التجارة الأمريكية.

* الشرقاوي: مليار و130 مليون جنيه حصة المالية من قطاع الأعمال.

* إدارة ترامب حريصة على التعاون مع القاهرة.

* إنشاء شركة خاصة تحت ولاية هيئة التنمية لإدارة المناطق الصناعية.

* دبي تستضيف “عقارات مصر” برعاية “الأهرام”.. لطفي: المعرض يفتح آفاقًا جديدة للتصدير العقاري.. علام: يتزامن مع النهضة العمرانية بمصر.

* القبض على 5 عناصر شكلوا خلية إرهابية “داعشية” ببورسعيد.

* تأجيل طعن “أحمد دومة” على حكم حبسه لإهانة المحكمة.

* إحالة أوراق 4 إخوان للمفتي لزرع قنابل بالبحيرة.

* ضبط 8 قضايا وإغلاق 3 صفحات على الإنترنت تحرض على العنف.

* تأجيل الموافقة النهائية على قانون الرياضة.

* البدري يرفض مشاركة الأهلي في دوري أبطال العرب ويحذر من العواقب.

* بعد صعود الأسيوطي للأضواء.. النصر في الطريق.. والبلدية والرجاء في صراع حتى النهاية.

الأخبار

* السيسي: تأهيل مجموعة من حملة الماجستير والدكتوراة لتولي مناصب قيادية.

* السيسي يوجه لتشكيل مجموعة من الشباب لتحفيز الأداء الحكومي.

* الرئيس يتفقد إنشاءات مدينة الإسماعيلية الجديدة.. كامل الوزير: انتهاء تشييد 22 ألف وحدة سكنية من إجمالي 52 ألفًا بالمرحلة الأولى.

* طارق قابيل في الإسماعيلية: إنشاء حاضنة للمخلفات الصناعية بمدينة العاشر.. تلقينا 1600 فكرة من الشباب في برنامج “ليها قيمة”.

* بابا السلام في بلد السلام.. اليوم.. فرانسيس يلتقي الرئيس السيسي ود. الطيب وتواضروس.

* البابا تواضروس من الكويت: الإسلام برئ من الإرهاب.. المسلمون والمسيحيون يتعايشون في سلام بمصر منذ 14 قرنًا.

* ملك بلجيكا يشيد بدور الإفتاء في نشر صحيح الإسلام.

* اختتام التدريب البحري المصري الأمريكي “تحية النسر”.. رماية بالذخيرة الحية والتصدي لهجوم زوارق سريعة.

* “الدفاع والأمن القومي” توافق على مشروع قانون الحكومة لدخول وإقامة الأجانب.. عامر: نظام “الإقامة بوديعة” استثمار غير مباشر لدعم الإقتصاد.

* رئيس الجمعية الوطنية الإيفوارية يؤكد دعم “خطاب” لمدير عام “اليونسكو”.

* “مجلس الدولة” يخاطب الرئيس لوقف التوقيع على تعديلات الهيئات القضائية.. النادي يهدد بتدويل القضية وتعليق العمل بالمحاكم.. ويقرر عدم الإشراف على الإنتخابات.

* التعليم: الثانوية العامة بدون غش أو لجان “IP”.

* المصيلحي: 70 ألف رأس من الماشية و50 ألف طن دواجن قبيل رمضان.

* عبدالعاطي في مالطا: لا حل لقضايا المياه إلا بالتعاون المشترك.. لجنة سد النهضة تستكمل المناقشات في أديس أبابا بعد أسبوعين.

* 5 سنوات حبسًا لأيمن نور وعمر عفيفي لنشر أخبار كاذبة.

* ضبط مخزن مواد غذائية بداخله 8 أطنان سكر مجهولة المصدر.

* أشواك في الطريق إلى “قلب الأميرة”! تحذير مغربي للأهلي.. والتحديات العربية خطر على الزمالك.

* الأهلي يطالب الأمن بحضور 30 ألف مشجع لمباراة زاناكو الزامبي.

الجمهورية

* مصر تحذر من محاولات الإضرار بعلاقاتها مع واشنطن.

* المفتي لملك بلجيكا: مصر تخوض حربًا مقدسة ضد الإرهاب.

* “تشريعية النواب” ترفض رفع الحصانة عن مرتضى.

* ضبط 5 مشتبه بهم وتدمير 3 أوكار في سيناء.

* 589 ألف طالب وطالبة في امتحانات الثانوية.. حجازي: المحافظون يشاركون في التأمين و15 مايو أرقام الجلوس.. كراسات بوكليت التجريبية أكبر حجمًا من “الحكومية”.

* الأحزاب والخبراء: مؤتمر الشباب صورة مشرفة لمصر عالميًا.. “مستقبل وطن”: يكسر الحاجز مع السلطة التنفيذية.. فرحات: تنمية الموارد البشرية من أجل تنمية حقيقية.

* وزير الصحة والسكان للشباب: قانون التأمين الصحي الجديد تكافل إجتماعي إلزامي لكل المصريين.. افتتاح 8 مستشفيات قريبًا في الجيزة والفيوم وبورسعيد وأسوان وشلاتين ودمياط.

* في ختام التوأمة بين سلطتي الطيران المدني المصري والإيطالي.. وزير الطيران: الارتقاء بمعايير السلامة الجوية ونقل الخبرات الأوروبية.

* عبدالعاطي أمام وزراء مياه الإتحاد من أجل المتوسط: نواجه تحديات مائية ونحتاج إلى 34 مليار متر مكعب سنويًا.

* في الجلسة العامة.. النواب يوافق على علاوة الـ 10% بحد أقصى 120 جنيهًا.. الصرف مع مرتب مايو على “الأساسي” وبأثر رجعي.

* هيئة الرقابة المالية: إجراءات جديدة لحماية المتعاملين مع شركات الأوراق المالية.. تنظيم فتح الحسابات والتعامل وصرف الأرباح وتنشيط “الراكدة”.

* “الإسكان”: مراكز شباب وأندية لخدمة المدن الجديدة.

* 12 مليار جنيه لـ13 مشروع إسكان بالقاهرة لأهالي العشوائيات.

* توريد 110 آلاف و682 طن قمح محلي.. رفض 400 طن بسبب الشوائب.. المستحقات بعد يومين من الاستلام.

* بعد فرض رسم 12 ألف جنيه على التصدير.. أسعار الأسماك تنخفض 30%.. والبلطي والبوري يعودان لموائد الفقراء.