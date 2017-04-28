صحافة مصرية: الرئيس للشباب: نواجه الإرهاب بلا هوادة.. وأحذر الدول الراعية له
أخبار مصر - الجمعة 28 أبريل
* الرئيس للشباب: نواجه الإرهاب بلا هوادة.. وأحذر الدول الراعية له.
* الافتاء: لقاء شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان يفضح زيف المعتقدات المتطرفة.
* القبض على 5 عناصر شكلوا خلية إرهابية “داعشية” ببورسعيد.
* ملك بلجيكا يشيد بدور الإفتاء في نشر صحيح الإسلام.
* مصر تحذر من محاولات الإضرار بعلاقاتها مع واشنطن.
* ضبط 5 مشتبه بهم وتدمير 3 أوكار في سيناء.
الأهرام
* الرئيس للشباب: نواجه الإرهاب بلا هوادة.. وأحذر الدول الراعية له.
* الطيب خلال مؤتمر الأزهر العالمي: الإسلام دين سلام ويحترم الآخر وعقائده.
* الافتاء: لقاء شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان يفضح زيف المعتقدات المتطرفة.
* البابا فرانسيس يبعث رسائل للعالم من أرض السلام.. إستاد 30 يونيو يحتضن أضخم قداس للطوائف الكاثوليكية بمصر.. الشئون المعنوية تنظم الحفل التاريخي وسط استعدادات غير مسبوقة.
* شكري: الإصلاح ضرورة لمواجهة التهديدات المتصاعدة.
* شكري: لا بديل عن الحلول السلمية للأزمة السورية والليبية.
* ممثل الخارجية أمام لجنة حقوق الإنسان: الوزارة تعاملت مع التقرير الأمريكي وفقًا للطرق الدبلوماسية المتبعة.
* الأحزاب والمنظمات الحقوقية عن إعلان 2018 عامًا لذوي الاحتياجات الخاصة.. إعلان الرئيس يحقق طفرة في الخدمات المقدمة لهم.
* “خطاب” تستعرض رؤيتها لتطوير “اليونسكو”.
* رئيس امتحانات الثانوية العامة: مظروف الأسئلة لن يُفتح إلا في اللجنة.. ومدرس المادة فقط يصحح “البوكليت”.
* محافظ الدقهلية في مؤتمر صحفي: قطار كهربائي إلى “جمصة” بتكلفة 16 مليار جنيه.. 100 مليون جنيه لتركيب كاميرات مراقبة.
* قرارات جمهورية بتخصيص أراض للمشروعات الخدمية.
* شكري يستقبل وفد غرفة التجارة الأمريكية.
* الشرقاوي: مليار و130 مليون جنيه حصة المالية من قطاع الأعمال.
* إدارة ترامب حريصة على التعاون مع القاهرة.
* إنشاء شركة خاصة تحت ولاية هيئة التنمية لإدارة المناطق الصناعية.
* دبي تستضيف “عقارات مصر” برعاية “الأهرام”.. لطفي: المعرض يفتح آفاقًا جديدة للتصدير العقاري.. علام: يتزامن مع النهضة العمرانية بمصر.
* القبض على 5 عناصر شكلوا خلية إرهابية “داعشية” ببورسعيد.
* تأجيل طعن “أحمد دومة” على حكم حبسه لإهانة المحكمة.
* إحالة أوراق 4 إخوان للمفتي لزرع قنابل بالبحيرة.
* ضبط 8 قضايا وإغلاق 3 صفحات على الإنترنت تحرض على العنف.
* تأجيل الموافقة النهائية على قانون الرياضة.
* البدري يرفض مشاركة الأهلي في دوري أبطال العرب ويحذر من العواقب.
* بعد صعود الأسيوطي للأضواء.. النصر في الطريق.. والبلدية والرجاء في صراع حتى النهاية.
الأخبار
* السيسي: تأهيل مجموعة من حملة الماجستير والدكتوراة لتولي مناصب قيادية.
* السيسي يوجه لتشكيل مجموعة من الشباب لتحفيز الأداء الحكومي.
* الرئيس يتفقد إنشاءات مدينة الإسماعيلية الجديدة.. كامل الوزير: انتهاء تشييد 22 ألف وحدة سكنية من إجمالي 52 ألفًا بالمرحلة الأولى.
* طارق قابيل في الإسماعيلية: إنشاء حاضنة للمخلفات الصناعية بمدينة العاشر.. تلقينا 1600 فكرة من الشباب في برنامج “ليها قيمة”.
* بابا السلام في بلد السلام.. اليوم.. فرانسيس يلتقي الرئيس السيسي ود. الطيب وتواضروس.
* البابا تواضروس من الكويت: الإسلام برئ من الإرهاب.. المسلمون والمسيحيون يتعايشون في سلام بمصر منذ 14 قرنًا.
* ملك بلجيكا يشيد بدور الإفتاء في نشر صحيح الإسلام.
* اختتام التدريب البحري المصري الأمريكي “تحية النسر”.. رماية بالذخيرة الحية والتصدي لهجوم زوارق سريعة.
* “الدفاع والأمن القومي” توافق على مشروع قانون الحكومة لدخول وإقامة الأجانب.. عامر: نظام “الإقامة بوديعة” استثمار غير مباشر لدعم الإقتصاد.
* رئيس الجمعية الوطنية الإيفوارية يؤكد دعم “خطاب” لمدير عام “اليونسكو”.
* “مجلس الدولة” يخاطب الرئيس لوقف التوقيع على تعديلات الهيئات القضائية.. النادي يهدد بتدويل القضية وتعليق العمل بالمحاكم.. ويقرر عدم الإشراف على الإنتخابات.
* التعليم: الثانوية العامة بدون غش أو لجان “IP”.
* المصيلحي: 70 ألف رأس من الماشية و50 ألف طن دواجن قبيل رمضان.
* عبدالعاطي في مالطا: لا حل لقضايا المياه إلا بالتعاون المشترك.. لجنة سد النهضة تستكمل المناقشات في أديس أبابا بعد أسبوعين.
* 5 سنوات حبسًا لأيمن نور وعمر عفيفي لنشر أخبار كاذبة.
* ضبط مخزن مواد غذائية بداخله 8 أطنان سكر مجهولة المصدر.
* أشواك في الطريق إلى “قلب الأميرة”! تحذير مغربي للأهلي.. والتحديات العربية خطر على الزمالك.
* الأهلي يطالب الأمن بحضور 30 ألف مشجع لمباراة زاناكو الزامبي.
الجمهورية
* مصر تحذر من محاولات الإضرار بعلاقاتها مع واشنطن.
* المفتي لملك بلجيكا: مصر تخوض حربًا مقدسة ضد الإرهاب.
* “تشريعية النواب” ترفض رفع الحصانة عن مرتضى.
* ضبط 5 مشتبه بهم وتدمير 3 أوكار في سيناء.
* 589 ألف طالب وطالبة في امتحانات الثانوية.. حجازي: المحافظون يشاركون في التأمين و15 مايو أرقام الجلوس.. كراسات بوكليت التجريبية أكبر حجمًا من “الحكومية”.
* الأحزاب والخبراء: مؤتمر الشباب صورة مشرفة لمصر عالميًا.. “مستقبل وطن”: يكسر الحاجز مع السلطة التنفيذية.. فرحات: تنمية الموارد البشرية من أجل تنمية حقيقية.
* وزير الصحة والسكان للشباب: قانون التأمين الصحي الجديد تكافل إجتماعي إلزامي لكل المصريين.. افتتاح 8 مستشفيات قريبًا في الجيزة والفيوم وبورسعيد وأسوان وشلاتين ودمياط.
* في ختام التوأمة بين سلطتي الطيران المدني المصري والإيطالي.. وزير الطيران: الارتقاء بمعايير السلامة الجوية ونقل الخبرات الأوروبية.
* عبدالعاطي أمام وزراء مياه الإتحاد من أجل المتوسط: نواجه تحديات مائية ونحتاج إلى 34 مليار متر مكعب سنويًا.
* في الجلسة العامة.. النواب يوافق على علاوة الـ 10% بحد أقصى 120 جنيهًا.. الصرف مع مرتب مايو على “الأساسي” وبأثر رجعي.
* هيئة الرقابة المالية: إجراءات جديدة لحماية المتعاملين مع شركات الأوراق المالية.. تنظيم فتح الحسابات والتعامل وصرف الأرباح وتنشيط “الراكدة”.
* “الإسكان”: مراكز شباب وأندية لخدمة المدن الجديدة.
* 12 مليار جنيه لـ13 مشروع إسكان بالقاهرة لأهالي العشوائيات.
* توريد 110 آلاف و682 طن قمح محلي.. رفض 400 طن بسبب الشوائب.. المستحقات بعد يومين من الاستلام.
* بعد فرض رسم 12 ألف جنيه على التصدير.. أسعار الأسماك تنخفض 30%.. والبلطي والبوري يعودان لموائد الفقراء.
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