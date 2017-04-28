باريس - رويترز

أظهر إستطلاع للرأي أن مرشح الوسط في إنتخابات الرئاسة الفرنسية إيمانويل ماكرون سيفوز على منافسته اليمينية مارين لوبان في الجولة الثانية المقررة في السابع من مايو (أيار) بنسبة 61% مقابل 39%.

والإستطلاع الذي أجرته هاريس انترأكتف لصالح محطة “إل.سي.بي” التلفزيونية هو الثاني الذي يعلن عنه يوم الخميس ويظهر تفوق ماكرون على زعيمة اليمين المتطرف بنسبة تتجاوز 60 في المئة.

وفي الإستطلاع السابق لمؤسسة أوبنيونواي أظهرت الأرقام تراجع نسبة التأييد لماكرون إلى 59 في المئة بعد البداية المهتزة له في الجولة الثانية.

وقالت هاريس إن ماكرون تراجع ست نقاط مئوية مقارنة بإستطلاع في 20 أبريل (نيسان) بينما زاد التأييد لمنافسته لوبان.