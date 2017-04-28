نيويورك - رويترز

أغلق المؤشر ناسداك المجمع عند مستوى قياسي مرتفع في بورصة وول ستريت يوم الخميس بدعم من مكاسب تتعلق بالنتائج المالية لشركات كومكاست وباي بال وإنتويت بينما لم يسجل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز الأمريكيان تغيرا يذكر.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 7.06 نقطة أو ما يعادل 0.03 بالمئة إلى 20982.15 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 1.41 نقطة أو 0.06 بالمئة إلى 2388.86 نقطة وزاد المؤشر ناسداك المجمع 23.71 نقطة أو 0.39 بالمئة إلى 6048.94 نقطة.