برلين - رويترز

اجتازت ماريا شارابوفا المصنفة الأولى عالميا سابقا مواطنتها الروسية إيكاترينا مكاروفا 7-5 و6-1 يوم الخميس لتبلغ دور الثمانية في بطولة شتوتجارت للتنس وتواصل عودتها القوية بعد إيقاف 15 شهرا بسبب السقوط في اختبار للمنشطات.

وعادت شارابوفا (30 عاما)، والتي أحرزت خمسة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، إلى المنافسات يوم الأربعاء بالتفوق بمجموعتين متتاليتين على الإيطالية روبرتا فينشي بعد انتهاء عقوبة الإيقاف بسبب استخدام مادة ميلدونيوم المحظورة.

وواصلت شارابوفا طريقها في البطولة التي أحرزت لقبها ثلاث مرات.

وقالت شارابوفا للصحفيين “تحسنت قليلا (مقارنة بيوم الأربعاء). نفذت خطة رائعة اليوم وأنا سعيدة جدا بما قدمته”.

وأضافت “تختلف التدريبات تماما عن المباريات ولا يمكن المقارنة بينهما. يجب فقط الثقة في العمل الذي أديته. من الجيد خوض المباريات والوجود في دور الثمانية أمر استثنائي”.

ونجحت شارابوفا، التي سقطت في اختبار للمنشطات ببطولة أستراليا المفتوحة 2016، في الفوز بأول شوطين في ضربات إرسالها دون أن تخسر أي نقطة لكنها عانت بعد ذلك للعب بنفس الثبات في المستوى.

وأرسلت مكاروفا ضربات متنوعة خلال تبادل الكرات على الأرضية السريعة في شتوتجارت بينما اتضح افتقار شارابوفا للياقة المباريات.

وأهدرت مكاروفا فرصتها الوحيدة لكسر إرسال شارابوفا أثناء التعادل 5-5 قبل أن تنتفض المصنفة الأولى عالميا سابقا لتكسر إرسال منافستها وتفوز بعد ذلك بالمجموعة الأولى.

وكسرت شارابوفا إرسال مكاروفا مرتين في المجموعة الثانية لتتقدم 5-1 وامتلكت ضربات الإرسال لتحسم المباراة بضربة إرسال ساحق وتتأهل للعب في دور الثمانية مع أنيت كونتافيت لاعبة إستونيا الصاعدة من التصفيات.