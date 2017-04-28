واشنطن - رويترز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إنه مستعد لإلغاء إتفاق تجاري عمره 23 عاما مع كندا والمكسيك لكنه وافق على إعادة التفاوض بشأنه بعد طلب زعماء البلدين ذلك معبرا عن أمله في استخلاص الشروط الأفضل للولايات المتحدة.

وقال ترامب خلال ظهور له في البيت الأبيض مع نظيره الأرجنتيني ماوريسيو ماكري إن إلغاء إتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية “نافتا” التي لطالما انتقدها “سيكون صدمة كبيرة نوعا ما للنظام” على الرغم من أنه كان يخطط لفعل ذلك خلال يومين أو ثلاثة أيام.

وبعد ساعات من كشف مسؤولين في البيت الأبيض يوم الأربعاء عن أن ترامب ومستشاريه يدرسون أمرا تنفيذيا بالانسحاب من نافتا، قال الرئيس الأمريكي إنه تلقى اتصالات هاتفية من نظيره المكسيكي إنريكي بينا نييتو ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

أضاف “طلبوا مني إعادة التفاوض وسأفعل.. وأعتقد أننا سننجح في إعادة التفاوض الذي سيكون، بصراحة، جيدا لأنه سيكون أبسط” من إلغاء نافتا.

وقال ترامب “الآن، إذا لم أتمكن من إبرام إتفاق عادل.. للولايات المتحدة، بما يعني إتفاقا عادلا لعمالنا وشركاتنا، سألغي نافتا. لكننا سندعم إعادة التفاوض بقوة”.

وأشار إلى أن إعادة التفاوض “ستبدأ قريبا جدا. إنها تبدأ اليوم في الواقع”.

ومن شأن أي إلغاء لنافتا إلحاق ضرر إقتصادي كبير بكندا التي ترسل 75 بالمئة من صادراتها للولايات المتحدة.

وتشكل المكسيك وكندا والولايات المتحدة واحدا من أكبر التكتلات التجارية في العالم ومن شأن تعطل التجارة بين الدول الثلاث إحداث فوضى في قطاعات السيارات والزراعة والطاقة وغيرهم من القطاعات.