رويترز

واصل رفائيل نادال المصنف الثالث طريقه نحو التتويج ببطولة برشلونة المفتوحة للمرة العاشرة بعدما تأهل إلى دور الثمانية بفوز معتاد على كيفن أندرسون بنتيجة 6-3 و6-4 يوم الخميس.

وهذا الانتصار رقم 50 لنادال في البطولة التي توج بلقبها تسع مرات من قبل ولم يشعر اللاعب القادم من مايوركا بخطر أمام المصنف 66 عالميا وأتيحت له عشر فرص لكسر الإرسال خلال المباراة.

وأقر نادال، الذي استغل فرصتين فقط لكسر إرسال لاعب جنوب افريقيا صاحب ضربات الإرسال القوية، بأن سقوط الأمطار صباحا في قطالونيا جعل اللعب بطيئا عن المعتاد في الملعب المسمى حديثا برفائيل نادال.

ويأمل اللاعب الإسباني أن يتحسن الطقس عندما يواجه ألكسندر زفيريف أو هيون تشونج في دور الثمانية يوم الجمعة.

وقال نادال “لم تكن الظروف مثالية بالنسبة لي وكنت أفضل أن تكون الكرة أسرع.. إنه طويل القامة ويضرب الكرات جيدا”.

وانتهى مشوار البريطاني دانييل إيفانز على يد النمساوي دومينيك تيم الذي فاز 7-6 و6-2 وسيواجه يويتشي سوجيتا في دور الثمانية بعدما تغلب اللاعب الياباني على الإسباني بابلو كارينيو.