اخبار مصر - وكالات

أعلن القائمون على رياضة الملاكمة في ولاية مينيسوتا الأمريكية، عن السماح للاعبة الشابة، أمية ظافر، بارتداء الحجاب والزي الإسلامي على حلبة المباريات.

وقال المدرب، ناثانيال هايلي: “هذه خطوة كبيرة في حياة أمية المهنية، لقد تعبت من أجل حصول هذا الأمر، إلى أن حصلت على الحق في عرض مهاراتها على حلبة الملاكمة، وأنا سعيد لها”.

وفي حين أن القرار يشكل علامة بارزة في حياة الشابة الأمريكية الطموحة، والبالغة من العمر 16 عاما، إلا أنه ما يزال أمامها الكثير من المعارك داخل وخارج حلبة الملاكمة.

ومن المقرر أن تشارك، أمية، في أول مباراة احترافية بالنسبة لها، في 29 أبريل، ضمن منافسة Spring Fling Amateur لهواة الملاكمة، في مينيابوليس.