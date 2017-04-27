القاهرة -أ ش أ

يشارك المركز القومي للترجمة في معرض أبو ظبي الدولي للكتاب في دورته الحالية والذي انطلق بمشاركة أكثر من ألف عارض من 65 دولة عربية وأجنبية ويستمر حتى 2 مايو المقبل.

يشار إلى أن المركز القومي للترجمة يشارك في المعرض بقائمة كبيرة من أحدث وأهم إصداراته منها: “مملكة الموضة, من هو شارلي, تفسير التوراة بالعربية, بروتوكلات حكماء سدوم, صمت طويل, الإيمان والسلطة, أوروبا

والعالم الإسلامي, تعليم رديء, استشراق المستقبل, شمس ترافيا, الجانب المظلم للكون, الرفيق إلى النظرية السردية, الموت الأسود, كيف نتواصل, الديانات في أفريقيا السوداء, التاريخ السري لتحالف بريطانيا مع الأصوليين”.