مشاركة الرئيس في الجلسة الختامية لمؤتمر الشباب 2017/04/27 - 23:13 مشاركة الرئيس في الجلسة الختامية لمؤتمر الشباب2017-04-27T23:13:42+00:00 ألبومات الصور بدون تعليقات القاهرة - أخبار مصر الجلسة الختامية لمؤتمر الشباب, السيسي أقرأ أيضا: بالفيديو.. نص كلمة الرئيس في ختام مؤتمر الشباب الرئيس يقرر ترقية قائدي البحرية والدفاع الجوي إلى رتبة الفريق بالفيديو.. الرئيس يشهد ختام مؤتمر الشباب ويكرم عددا من المبدعين السيسي من الإسماعيلية للقوات المسلحة والشرطة: جهودكم وتضحياتكم مقدرة السيسي يشهد فعاليات جلسة محاكاة الاقتصاد المصري بالإسماعيلية السيسي يتفقد نادي الفيروز بمدينة الإسماعيلية الجديدة
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