القاهرة - أ ش أ

تعادل فريق المقاولون العرب مع ضيفه إنبي بدون أهداف خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب ستاد المقاولون العرب في إطار الجولة الـ 26 ببطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

جاءت المباراة من جانب واحد تفوق المقاولون فى وسط الملعب وهاجم وفتح اللعب على الاجناب ولكن عاب الهجوم افتقاد اللمسة الاخيرة وغياب التوفيق وخاصة احمد على الذى اضاع العديد من الفرص واضطر محمد عودة المدير الفنى الى تغييره فى الشوط الثانى واشرك محمد فضل الذى اضاع فرصتين فى الدقائق الاخيرة .. وفى المقابل التزم فريق انبى بالاسلوب الدفاعى ولم يشكل اى خطورة على مرمى الخصم لتنتهى المباراة بالتعادل السلبى.

وبهذا التعادل حصل كل فريق على نقطة ليرتفع رصيد المقاولون عند النقطة 33 في المركز الـ11 , فيما رفع إنبي رصيده إلى 30 نقطة في المركز الـ12.