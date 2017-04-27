أنقرة -أ ش أ

أعلن سعدى جوفن رئيس المجلس الأعلى للانتخابات فى تركيا اليوم أن النتائج النهائية للإستفتاء على التعديلات الدستورية الذى جرى فى السادس عشر من أبريل الجارى أظهرت موافقة 41ر51 فى المائة من الناخبين على التعديلات الدستورية التى تسمح بتوسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.

واوضح جوفن – فى مؤتمر صحفى نقلته شبكة (ايه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية – إن نسبة الناخبين الذين رفضوا التعديلات الدستورية بلغت 59ر48 فى المائة.

وأضاف أن نسبة المشاركة فى الاستفتاء وصلت الى 45ر87 فى المائة من الناخبين.