القاهرة -أ ش أ

إنطلقت اليوم الخميس فعاليات المؤتمر العلمي الربيعي للأطفال (أسكوبيو 2017) والذي ينظمه قسم طب الأطفال بمستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر بالتعاون مع قسم طب الأطفال بجامعة القاهرة وبمشاركة أحدى الشركات الاجنبية للادوية .

ويهدف المؤتمر الى إلقاء الضوء على أهمية التطور في مجال تغذية وطب الأطفال وعلى أن يكون المؤتمر مركزا للإطلاع على أحدث التقنيات من خلال مشاركة خبرات العديد من الأطباء .

حضر المؤتمر الأستاذ الدكتور هاري لافبر أستاذ طب حديثي الولادة بمركز طب جامعة أمستردام بهولندا وترأس المؤتمر الدكتور أحمد البليدي أستاذ طب الأطفال بجامعة القاهرة والدكتورة إيمان ناصف استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى مدينة نصر التابع لهيئة التأمين الصحي وبرئاسة شرف الأستاذ الدكتور علي حجازي رئيس هيئة التأمين الصحي ومساعد وزير الصحة لشئون التأمين الصحي. وشارك في المؤتمر نخبة من أطباء الأطفال في مصر والعالم.

وقال الدكتور أحمد البليدي “على مدى السنوات الماضية اكتسب المؤتمر العلمي السنوي لقسم الأطفال مستشفى هيئة التأمين الصحي بمدينة نصر مكانة رفيعة بين كلا من الممارسين والباحثين والأكاديميين بإعتباره محفلا رفيع المستوى لإلتقاط كل ماهو جديد في طب الأطفال.”

ومن جانبها قالت الدكتورة إيمان ناصف أن “المؤتمر ينفرد هذا العام باستضافة أحد الأساتذة الهولنديين والذي سيقوم بإطلاعنا عن القواعد المنظمة لإنتاج الألبان الصناعية بالإتحاد الاوروبي وما أستجد عليها.”

وفي كلمته أكد الدكتور ساهر نديم رئيس قطاع تغذية الأطفال باحدى شركات الادوية حرص الشركة على رعاية الندوات والمؤتمرات العلمية والتي تعد فرصة لأطباء مصر لتبادل الخبرات والإطلاع على أحدث ما توصل إليه العلم في مجالي تغذية وطب الأطفال في العالم وذلك بالتوازي مع الأبحاث المستمرة التي تجريها مراكز الأبحاث السويسرية تحت شعار “تغذية اليوم هي صحة المستقبل” مؤكدا أن جميع جلسات المؤتمر اليوم تدور حول طرق التغذية السليمة للرضع خاصة في الشهور الست الأولى كما تتم مناقشة أصعب الحالات التي تواجه أطباء الأطفال وكيفية تشخيصها وطرق علاجها.