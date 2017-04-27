برلين -أ ش أ

وصلت السفير مشيرة خطاب مرشحه مصر لمنصب مدير عام منظمه اليونيسكو اليوم الخميس الى المانيا في زيارة لها , للحصول على الدعم الأوروبى .

وتلقى السفيرة مشيرة خطاب اليوم محاضرة هامة بمقر السفارة المصرية بالعاصمه برلين دعى اليها مسئولين من وزارة الثقافة والبرلمانيين والأساتذه لدعم ترشيح السفيرة مشيره خطاب لتولى هذا المنصب الرفيع .

كما يلقى البروفسور ديتريش راو مدير المتحف المصرى بمدينة لايبزج الالمانية الذي يلقى محاضرة حول الاكتشافات الحديثة ومصر كقبله للاثار والثقافة والحضارة.

يذكر أن المجلس التنفيذى لليونسكو يرشح المدير العام بينما يقوم المؤتمر العام بتعيينه لفترة أربع سنوات.

وسيتم اختيار الشخص الذى رشحه المجلس التنفيذى بعد إجراء اقتراع سرى خلال الدورة الثانية بعد المائتين للمجلس خلال أكتوبر 2017. ثم يبلغ رئيس المجلس المؤتمر العام خلال دورته التاسعة والثلاثين فى نوفمبر2017 اسم المرشح (أو المرشحة) الذى وقع الاختيار عليه. ويقوم المؤتمر العام باختيار وانتخاب هذا الشخص المرشح من قبل المجلس التنفيذى بعد إجراء اقتراع سري.