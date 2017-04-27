اخبار مصر- شيرين حسين

أجرت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عددا من الاتصالات بالجانب الأردني وبالسفارة المصرية بالأردن للوقوف على آخر تطورات حادث وفاة مواطن مصري واصابة ٤اخرين ، حيث اكد الجانب الاردني العمل علي سرعة انهاء شحن جثمان العامل المصري لأرض الوطن في أقرب وقت ممكن فور انهاء الاجراءات ، ورعاية المصابين .

وتابعت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج مع السلطات بدولة الأردن الشقيقة، حادثة وفاة عامل مصري لقي حتفه نتيجة حريق محدود شب في احد المباني الإدارية التابعة لرئاسة الوزراء الأردنية ناتجاً عن تماس كهربائي خلال أعمال الصيانة واستخدام جلاية البلاط الكهربائية.

من جانبها تمكنت كوادر الدفاع المدني الأردني من التعرف على هوية العامل المصري حيث أنه يعمل كفني في الشركة التي تقوم بأعمال الصيانة الخاصة بمباني مجلس الوزارء الاردني، وذلك خلال اخماد الحريق كما اصيب اربعة عمال اخرين.