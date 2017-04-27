الجزائر -أ ش أ

كشفت قوات الجيش “الوطني الشعبي” الجزائري 13 مخبأ للإرهابيين عثر بداخلها على قنابل ومواد متفجرة ومعدات تفجير بولاية “تبسة” الواقعة شرق البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية – في بيان لها اليوم الخميس – :”انه “في إطار مكافحة الارهاب وإثر عمليات بحث و تمشيط بولاية تبسة , كشفت قوات الجيش الوطني الشعبي 13 مخبأ للإرهابيين عثر بداخلها على 93 قنبلة تقليدية الصنع منها 40 قنبلة جاهزة للاستعمال بالإضافة الى مواد متفجرة ومعدات تفجير وكمية من المواد الغذائية”.

ومن جهة أخرى أشار بيان وزارة الدفاع إلى أنه “تم ضبط 73 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من غرداية وتمنراست وتلمسان وأدرار”.