الإسماعيلية - أ ش أ

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم, حفل ختام المؤتمر الوطني الدوري الثالث للشباب بالإسماعيلية.

وحضر الاحتفال وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي ووزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار ووزير الخارجية سامح شكري وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة .

وقام الرئيس السيسي بتكريم عدد من الشباب المبدعين والمتميزين في مختلف المجالات بالإضافة إلى تكريم عدد من أبطال الاوليمبياد الخاصة.

وعرض مجموعة من الشباب المنظم للمؤتمر مجموعة من التوصيات التي خرج بها المؤتمر – والذي استمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة 1200 شاب وفتاة من محافظات القناة وسيناء – وهي إعلان عام 2018 عام ذوي الإعاقة و تكوين مجموعات رقابة داخلية باجهزة ومؤسسات الدولة من الشباب بالإضافة إلى إطلاق مبادرة لتجميل الميادين وتقنين أوضاع المشروعات الشبابية المتنقلة والتي تواجه صعوبة في استخراج التراخيص.

كما أوصى المؤتمر , بتشكيل مجموعة للتحفيز والمتابعة من شباب هيئة الرقابة الإدارية والذين قاموا بعرض محاكاة الاقتصاد المصري ومجموعة مقابلة لها من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة لمتابعة التوصيات والخطط وعرض النتائج في مؤتمرات الشباب دوريا.

وأوصى أيضا بدراسة تطوير المجلس الأعلى للاستثمار وتحويله إلى المجلس الأعلى للاستثمار والتصدير بالإضافة إلى تفعيل دور المجلس الأعلى للمدفوعات لدمج الاقتصاد غير الرسمي , فضلا عن ميكنة المنظومة السيادية مثل الجمارك والضرائب وذلك للحد من التسرب المالي و البدء في إجراءات انشاء المجلس الاعلى لقواعد البيانات برئاسة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي .