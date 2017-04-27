اخبار مصر - وكالات

أنجبت امرأة من أوغندا 38 طفلا، والمثير للدهشة حقا أن عمرها 37 سنة فقط، فما هي قصتها؟

ووضعت، مريم نباتانزي، جميع أطفالها في المنزل، باستثناء طفلتها الأخيرة التي يبلغ عمرها 4 أشهر، التي وُلدت عبر الولادة القيصرية في مستشفى محلي، وفقا لأخبار نيروبي.

وأفيد بأن الأم الأوغندية أنجبت 6 مجموعات من التوائم، و4 مجموعات من 3 توائم، بالإضافة إلى 3 مجموعات من 4 توائم.

ويذكر أنها ولدت 10 إناث، و28 ذكرا، حيث يبلغ الابن الأكبر من العمر 23 سنة، أما أصغر أطفالها فيبلغ 4 أشهر فقط.

وذكرت الوالدة البالغة من العمر 37 عاما، أنها تزوجت في عمر الـ12 عام 1993، من رجل عمره 40 عاما.