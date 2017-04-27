اخبار مصر

إشراف/ وجدان مباشر

إعداد/ أمانى عبد المنعم

ثقتي قي قدرات المصريين نابعة من قرأة دقيقة وموضوعية للتاريخ.. هذا ما أكد عليه الرئيس السيسي خلال كلمته في ختام مؤتمر الشباب الوطني الثالث بالإسماعيلية الذي استمر على مدار ثلاثة أيام، وشهد تواصلا فعالا بين الرئيس والشباب خلال الجلسات التي خرجت بمجموعة من التوصيات والمبادرات كان في مقدمتها اعتبار عام 2018 عاما لذوي الاحتياجات الخاصة.

بالفيديو.. نص كلمة الرئيس في ختام مؤتمر الشباب

https://

بالفيديو.. الرئيس يشهد ختام مؤتمر الشباب ويكرم عددا من المبدعين

https://

توصيات المؤتمر الوطني الدوري الثالث للشباب

https://

انطلاق فعاليات اليوم الأخير من المؤتمر الوطني للشباب في الإسماعيلية

السيسي يشهد فعاليات جلسة محاكاة الاقتصاد المصري بالإسماعيلية

https://

السيسي من الإسماعيلية للقوات المسلحة والشرطة: جهودكم وتضحياتكم مقدرة

السيسي يتفقد نادي الفيروز بمدينة الإسماعيلية الجديدة

السيسي يتفقد وحدات سكنية بمدينة الإسماعيلية الجديدة

https://

السيسى يشارك في جلسة “محاكاة الاقتصاد المصري” بالإسماعيلية

بالفيديو والصور.. السيسي: نؤهل شبابا للعمل مع المحافظين والوزراء

شباب المؤتمر يدعون إلى مواجهة مثلث الفقر والجهل والمرض

ولنبذ العنف ونشر السلام افتتح شيخ الازهر اليوم مؤتمرالأزهر العالمي للسلام، بحضور قيادات دينية من أنحاء العالم، لتوجيه رسالة مشتركة للعالم

انطلاق مؤتمر الأزهر للسلام العالمي

“الإفتاء”: لقاء البابا بشيخ الأزهر بالقاهرة يعد نقضا للمعتقدات المتطرفة

شيخ الأزهر: الرسالات السماوية تتطابق في محتواها

تقارير مصورة

السيسي يشهد فاعليات جلسة محاكاة مراحل الإقتصاد المصري

https://

مداخلة الرئيس السيسي خلال جلسة نموذج محاكاة الدولة المصرية فى مؤتمر الشباب 27-4-2017

https://

السيسي يشهد جلسة نموذج محاكاة الدولة المصرية فى مؤتمر الشباب 27-4-2017

https://

مداخلة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى جلسة محاكاة الإقتصاد المصرى بالمؤتمر الوطنى للشباب 27-4-2017

https://

السيسي للشباب المشارك هل تقبلوا أن تكونوا مجموعة تحفيز و متابعة للمشروعات المقترحة 27-4-2017

https://

انطلاق فاعليات اليوم الأخير من المؤتمر الوطنى للشباب فى الإسماعيلية 27-4-2017

https://

السيسي يصل نادى الفيروز بالإسماعيلية الجديدية 27-4-2017

https://

الرئيس السيسي يصل مدينة الإسماعيلية الجديدة 27-4-2017

https://

تقارير

وزير الصحة يستعرض جهود الدولة لرعاية المواطن صحياً

بابا الفاتيكان ..فى ضيافة ارض السلام

اقلام واراء

فاروق جويدة: ما أجمل الحب والغفران

عماد الدين حسين:ما هى وظيفة مؤتمرات الشباب؟

البوم صور

السيسي في جلسة “محاكاة الاقتصاد المصري”

حوار لموقع ” أخبار مصر “عن نتائج مؤتمر الشباب مع الدكتور أيمن الدهشان والمهندس روماني رزق الله

السيسى فى جولة تفقدية في مدينة الإسماعيلية الجديدة

أهم ما ورد بموقع اخبار مصر اليوم:

بالفيديو.. نص كلمة الرئيس في ختام مؤتمر الشباب

الرئيس يقرر ترقية قائدي البحرية والدفاع الجوي إلى رتبة الفريق

وزارة الهجرة تتابع مع السلطات الأردنية حادثة وفاة العامل المصري

توصيات المؤتمر الوطني الدوري الثالث للشباب

السيسي يشهد حفل ختام المؤتمر الوطني للشباب

بالفيديو والصور.. وزيرة الهجرة تشيد بخطوات الازهر فى سعيه للحوار بين الاديان

المفتي يتفق على عقد مؤتمر في بروكسل لمواجهة التطرف

رئيس “النواب” يهنئ عمال مصر ويشيد بدورهم في صناعة مستقبل مشرق

البرلمان يوافق على مشروع قانون الرياضة ويرجىء التصويت النهائي

عودة مياه الشرب لمناطق الجيزة بعد إصلاح خط مياه الوراق

شباب المؤتمر يدعون إلى مواجهة مثلث الفقر والجهل والمرض

بالفيديو والصور.. السيسي: نؤهل شبابا للعمل مع المحافظين والوزراء

وزير التعليم يزور مقر مشروع تحدي القراءة العربي فى الإمارات

بالصور.. ختام فعاليات التدريب البحرى المشترك “تحية النسر 2017 “

بابا الفاتيكان: أزور مصر غدا كحاج للسلام

بالصور.. تدمير 3 أوكار تابعة للعناصر التكفيرية وسط سيناء

السيسى يشارك في جلسة “محاكاة الاقتصاد المصري” بالإسماعيلية

مباحثات مصرية بولندية للإستثمار فى منطقة قناة السويس

“الاستثمار”: تأسيس 250 شركة خلال الاسبوع الحالي

بلومبيرج: البنك الأهلي الأول مصريا وافريقيا بإدارة القروض المشتركة

مصرع 3 عاملات اثر انقلاب سيارة نصف نقل بطنطا

بالصور..إيقاف “معدية” تعمل بدون ترخيص بالمنيا

ضبط 3 متهمين بالإسكندرية بحوزتهم أقراص مخدرة

الجيش الجزائري يكشف 13 مخبأ للإرهابيين تحوي 93 قنبلة بولاية “تبسة”

مقتل جنديين أمريكيين في أفغانستان

الجيش الإسرائيلي يعلن اسقاط “هدف” فوق الجولان بصاروخ

وادي دجلة يتعادل مع سموحة 2-2 بالدوري الممتاز لكرة القدم

حسن شحاته يتقدم باستقالته عقب خسارة بتروجيت