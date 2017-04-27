القاهرة - أ ش أ

أعلن وفد الشركات البولندية المشارك فى معرض ( فوود أفريكا) المقام بالقاهرة عن بدء مباحثات مع الحكومة المصرية للاستثمار فى منطقة تنمية قناة السويس.

وقال السفير البولندي بالقاهرة ميهاو موركوتشينسكي – خلال اللقاء الذى نظمه وفد رجال الأعمال البولنديين الذى يزور مصر – إن الجانب البولندى يعرض مشاركته فى اقامة مشروعات استثمارية مع رجال الأعمال المصريين فى مجالات الصناعات الغذائية والسكك الحديدية والحاصلات الزراعية بتمويل بولندي.

وأضاف أنه خلال العام الحالي 2017 نحتفل بمرور 90 سنة بالتعاون بين البلدين , مشيرا الى أن مصر بالنسبة الى بولندا شريك مهم وأن الشركات البولندية تعمل بشكل متطور فى مصر فى التصدير والاستيراد بحجم تبادل تجاري يزيد عن مليار و200 مليون دولار.

ومن المنتظر أن يزور الرئيس البولندى مصر لتدشين عدد من المشروعات المشتركة , تأكيدا على التعاون الجاد بين البلدين الكبيرين.

وأكد السفير البولندي أن زيارة المهندس طارق قابيل للعاصمة البولندية وتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون الاستثماري بين البلدين سيكون لها أكبر الاثر فى تنمية العلاقات بين البلدين.

وقال رجال أعمال بلونديون أن هناك مباحثات مع شركات مصرية لاقامة مشروعات مشتركة من بينها مشروعات فى مجال الصناعات الغذائية والتعاون مع الجانب المصري فى التصدير الى أفريقيا.