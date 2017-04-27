الرئيس السيسي يشارك في جلسة محاكاة الدولة المصرية 2017/04/27 - 21:34 الرئيس السيسي يشارك في جلسة محاكاة الدولة المصرية2017-04-27T21:34:46+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر https:// موضوعات مشابهة الرئيس السيسي يشهد فاعليات جلسة محاكاة مراحل الإقتصاد المصري الرئيس السيسي يتفقد سير العمل بمدينة الإسماعيلية الجديدة ختام فعاليات التدريب البحري تحية النسر 2017 بالبحر الأحمر جهود ضبط الأمن بالمحافظات مداخلة الرئيس السيسي خلال جلسة نموذج محاكاة الدولة المصرية فى مؤتمر الشباب 27-4-2017 الرئيس السيسي يشهد جلسة نموذج محاكاة الدولة المصرية فى مؤتمر الشباب 27-4-2017
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