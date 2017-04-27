أخبار مصر - د.هند بدارى

صرحت الدكتورة فاطمة خفاجى عضو لجنة التخطيط بالاتحاد العام لنساء مصر أن اللجنة القانونية للاتحاد اعدت مسودة تتضمن تعديلات على بعص مواد قانون الاحوال الشخصية منها أن يتم الطلاق أمام القاضى بدلا من المأذون مع السماح للاب فى حالة انفصاله عن الأم باستضافة الأبناء لمدة محددة بشروط بدلا من الاكتفاء بالرؤية فقط وحل مشكلة منح الاب الولاية التعليمية للابناء حتى فى حالة السفر أو الطلاف .

وأضافت “خفاجى” – فى تصريح خاص لموقع أخبار مصر على هامش مؤتمر الطلاق واشكالياته القانونية والاجتماعية بجامعة القاهرة – أنه تم ارسال نسخة من مسودة القانون الى المجلس القومى للمرأة لدراستها مع مسودات اخرى لجمعيات أهلية واستخلاص مشروع قانون لعرضه على البرلمان .