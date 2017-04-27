القاهرة -أ ش أ

وجه الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب, التهنئة إلى عمال مصر بمناسبة عيد العمال, مشيدا بدورهم في النهوض بالبلاد نحو مستقبل مشرق.

وأعرب عبد العال – في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم /الخميس/ – عن تحيته وتقديره لعمال مصر عرفانا بعطائهم, مؤكدا على أهمية الدور الذي يضطلعون به في إطار توجه الدولة للاعتماد على العمل الذاتي وتطوير الإنتاج في مجالات الزراعة والصناعة.

كما أكد عبد العال دعم مجلس النواب للعمال , مشيرا إلى أن المجلس سيظل مدافعا عن حقوقهم.

وقال عبد العال في ختام الجلسة العامة إن عمال مصر المخلصين لن يدخروا جهدا لعودة شعار صنع في مصر إلى مكانته التي يستحقها.