الرئيس السيسي يشهد فاعليات جلسة محاكاة مراحل الإقتصاد المصري 2017/04/27 - 19:39 الرئيس السيسي يشهد فاعليات جلسة محاكاة مراحل الإقتصاد المصري2017-04-27T19:39:38+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر https:// موضوعات مشابهة الرئيس السيسي يتفقد سير العمل بمدينة الإسماعيلية الجديدة ختام فعاليات التدريب البحري تحية النسر 2017 بالبحر الأحمر جهود ضبط الأمن بالمحافظات مداخلة الرئيس السيسي خلال جلسة نموذج محاكاة الدولة المصرية فى مؤتمر الشباب 27-4-2017 الرئيس السيسي يشهد جلسة نموذج محاكاة الدولة المصرية فى مؤتمر الشباب 27-4-2017 مداخلة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى جلسة محاكاة الإقتصاد المصرى بالمؤتمر الوطنى للشباب 27-4-2017
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