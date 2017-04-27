الرئيس السيسي يتفقد سير العمل بمدينة الإسماعيلية الجديدة 2017/04/27 - 19:36 الرئيس السيسي يتفقد سير العمل بمدينة الإسماعيلية الجديدة2017-04-27T19:36:28+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر https:// موضوعات مشابهة ختام فعاليات التدريب البحري تحية النسر 2017 بالبحر الأحمر جهود ضبط الأمن بالمحافظات مداخلة الرئيس السيسي خلال جلسة نموذج محاكاة الدولة المصرية فى مؤتمر الشباب 27-4-2017 الرئيس السيسي يشهد جلسة نموذج محاكاة الدولة المصرية فى مؤتمر الشباب 27-4-2017 مداخلة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى جلسة محاكاة الإقتصاد المصرى بالمؤتمر الوطنى للشباب 27-4-2017 الرئيس السيسي للشباب المشارك هل تقبلوا أن تكونوا مجموعة تحفيز و متابعة للمشروعات المقترحة 27-4-2017
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