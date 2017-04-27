اخبار مصر-وفاء صلاح

أوقفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص، جنوب محافظة المنيا، معدية نيلية عن العمل، بعد ضبطها تعمل دون ترخيص ودون طاقم عمل لنقل الأهالي إلى البر الشرقي بأعداد تفوق العدد المسموح به للأفراد على المعدية.

جاء ذلك خلال حملة تفتيشية مكبرة نظمتها الوحدة المحلية، بحضور إسماعيل الفحام مساعد المحافظ لقطاع جنوب، وسيد النخيلى رئيس مركز أبوقرقاص، لمتابعة الحالة العامة للمعديات بقريتي المطاهرة وبني محمد شعراوي والتفتيش والإطلاع على التراخيص و أطواق النجاة وطفايات الحريق وطاقم عمل المعدية .

وتابع مساعد المحافظ أعمال سفلتت الشوارع الرئيسية على مستوى المدينة، ومراقبة طبقة السن المفرودة وزيارة الوحدة الصحية بابيوها ومتابعة القوافل الطبية ضد فيروس سي، ومراجعة دفاتر الحضور والانصراف والتشديد على الأطباء بالحضور والتواجد المستمر بالوحدات الصحية من أجل تقديم الخدمة الصحية والعلاجية اللازمة للمواطنين.