باريس - أ ش أ

اندلعت اشتباكات اليوم الخميس, بباريس بين الشرطة ومحتجين من طلاب المدارس معارضين لمرشحي الرئاسة إيمانويل ماكرون (وسط) و مارين لوبن (يمين متطرف), وألقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين بعد أن تعرضت للرشق بزجاجات بمحيط ساحة “لاربوبليك” بقلب العاصمة الفرنسية.

وقام المشاركون في المظاهرة التي دعت إليها حركات طلابية وجامعية ومناهضة للرأسمالية وللفاشية – بكتابة عبارات على اللافتات الدعائية مثل “لا لوبن و لا ماكرون”, فيما ظهرت كتابات أخرى تدعو إلى الامتناع أو التصويت الأبيض (الفارغ, أي أن المصوت غير راض بالخيارات المطروحة أمامه).

وأكد العديد من الطلاب حرصهم على التعبير عن رأيهم في الشارع نظرا لعدم بلوغهم بعد السن القانونية للإدلاء بصوتهم و هو 18 عاما.

وقد أفادت السلطات الفرنسية بتعطل اليوم الدراسي في باريس بشكل كامل في أربع مدارس وبشكل جزئي في ست مدارس أخرى, فيما أشارت إلى حدوث احتجاجات قليلة في مناطق أخرى.