مقديشيو-أ ش أ

قال مسؤول عسكري صومالي اليوم /الخميس/ إن عددا من مسلحي حركة الشباب المتطرفة قتلوا في سلسة غارات شنتها قوات كينية في إقليم جيدو.

وأوضح المسؤول – الذي رفض ذكر اسمه, في تصريح لإذاعة (شابيلي) الصومالية- إن من بين القتلى قياديا بارزا في حركة الشباب.

ولم يصدر عن حركة الشباب حتى الآن أي رد على هذه الغارات.

يذكر أن حركة الشباب تنفذ العديد من الهجمات في الصومال وكينيا كما تنتهج الخطف لجمع الأموال لتمويل عملياتها, وتستمر في تنفيذ هجمات في أنحاء البلاد وخاصة بالعاصمة مقديشيو, كما تسببت وتيرة الهجمات المتزايدة خلال العامين الماضيين في إبطاء العمليات الأمنية المشتركة بين الجيش وقوات الاتحاد الإفريقي ضد الجماعة المتشددة.