الاسماعيلية - أ ش أ

قدم مجموعة من الشباب المتدربين في البرنامج الرئاسي لتأهيل للقيادة محاكاة للدولة وللحكومة المصرية ومجلس النواب، حيث قدموا تقدير الموقف العام للدولة في ملفات الأمن القومي ومكافحة الإرهاب والطاقة والبيئة والتعليم والشباب والبحث العلمي ومكافحة الفساد والمسار الديمقراطي والحريات وحقوق الإنسان.

ودعا الشباب – خلال جلسة محاكاة الدولة المصرية في ثالث أيام المؤتمر الوطني الدوري الثالث للشباب – إلى مواجهة مثلث الفقر والجهل والمرض إلى جانب مكافحة الإرهاب، والمضي قدما في الإصلاح الاقتصادي مع توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر فقرا ودعم التشغيل والحد من البطالة، بالإضافة إلى إطلاق برنامج وطني لدعم الشخصية والهوية المصرية، وتعظيم الاستفادة من قصور الثقافة ومراكز الشباب وعدم اختزال الرياضة في كرة القدم، وكذلك هيكلة الدعم وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ، ودعم الهيكلة الإدارية وإقامة المجتمع الرقمي، ودعم العدالة الاجتماعية.

وفيما يتعلق باستراتيجية مصر الخارجية، دعا الشباب إلى زيادة الاهتمام بالبعد الإفريقي لمصر وإنشاء الوكالة المصرية للتنمية الزراعية والتدريب في إفريقيا نظرا لأهمية هذا القطاع الذي لا يزال غير مستغل بصورة جيدة حتي الآن في القارة الإفريقية، والإسهام في تنمية العنصر البشري الإفريقي.

كما دعوا إلى العمل مع الأمم المتحدة لترسيخ مبدأ حفظ الأمن والسلم الدوليين ودعم الدول التي تحارب الإرهاب، والعمل على توثيق الصلة بالمصريين في الخارج والتوسع في إنشاء مراكز ثقافية مصرية في الخارج.

وشددت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد – تعقيبا على توصيات الشباب – على أهمية التشاركية بين المواطن والحكومة والقطاع الخاص، لافتة إلى أن الجهاز الإداري للدولة يسعي لتحسين خدمة المواطن وهناك دراسة ستقدم خلال شهور في هذا الصدد.

وأضافت أن الوزارات تحتاج إلى تبسيط الإجراءات وميكنة العمل وجاري العمل في هذا الشأن أيضا في إطار مكافحة الفساد وتقليل الاحتكاك مع العنصر البشري، بالإضافة إلى إنشاء وحدات للرقابة الداخلية داخل مؤسسات الدولة وتفعيل المحاسبة وتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية اللامركزية وتعظيم تنافسية كل محافظة، لافتة إلى أن اللامركزية تحتاج إلى بنية أساسية وحكومة مركزية قوية. وشددت على أهمية خفض معدل النمو السكاني وزيادة معدل النمو الاقتصادي ليكون 3 أضعاف معدل النمو السكاني.

من ناحيته، أعرب الإعلامي محمد علي خير عن تقديره لمحاكاة الشباب للسلطة التنفيذية والتشريعية في الدولة المصرية بما يعكس تنفيذ لفكرة تمكين الشباب ولأول مرة يكون هناك ما يمكن أن يطلق عليه بنك للقيادات من الشباب.

من جانبه، أشار رئيس جهاز تنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد إلى أهمية التغيير والاستفادة من الشباب من خلال صلة قوية بين الدولة والشباب تجعلنا أمنين علي مستقبل البلاد.

وأضاف أن المصريين قبلوا دعوة الرئيس السيسي إلى بذل مزيد من الجهد والعمل، داعيا إلى تعيين وزراء من الشباب. وقال إنه اكثر تفاؤلا بمستقبل مصر بعد مشاركته في المؤتمر الدوري للشباب بالإسماعيلية.