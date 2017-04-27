اخبار مصر-غباشى خير الله

أكد محافظ الجيزة اللواء محمد كمال الدالي عودة مياه الشرب لكافة المناطق التي تم قطع المياه عنها أثناء القيام بإصلاح خط مياه قطر 1200مم بنطاق حي الوراق.

وصرح المحافظ بأنه تابع أعمال الإصلاح بالموقع التي تمت بمعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى والشركة القابضة, حيث استمرت أعمال شفط المياه عدة ساعات نظراk لعمق خط المياه التي تصل إلى 6 أمتار تحت سطح الأرض.

وأضاف أن الأجهزة الفنية بذلت مجهودات كبيرة في شفط المياه والوصول لموقع الكسر والبدء فى إصلاحه والتي استمرت طوال الليل وحتى اليوم .