السويس - أ ش أ

حقق فريق النصر للتعدين فوزا ثمينا على نظيره بتروجيت بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم / الخميس على استاد السويس الجديد فى إطار منافسات الأسبوع الـ 26 من مسابقة الدوري الممتاز.

وسجل هدف المباراة الوحيد لاعب النصر عبد العزيز أمام فى الدقيقة 48.

وبهذا الفوز، اقتنص النصر للتعدين ثلاث نقاط غالية فى جدول ترتيب الدوري أنقذته بشكل مؤقت من الهبوط لدوري الدرجة الثانية، حيث اصبح فى المركز قبل الأخير “الـ17” برصيد 19 نقطة…فيما تجمد رصيد بتروجيت عند 37 نقطة فى المركز السابع.