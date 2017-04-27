القاهرة - أ ش أ

أعلن المجلس التصديري للأثاث عن ارتفاع صادرات قطاع خلال الربع الأول من العام الحالي لتبلغ 1.6 مليار جنيه مقارنة 707 ملايين جنيه خلال نفس الفترة من 2016.

وأشار التقرير الربع سنوي للمجلس إلى أن صادرات المجلس إلى المملكة العربية السعودية بلغت 345 مليون جنيه تلاها السوق الإماراتي بنحو 247 مليون جنيه واحتل السوق العراقي المرتبة الثالثة من حيث الدول المستوردة للأثاث المصري بحجم صادرات بلغ 204 ملايين جنيه، تلاها السودان بنحو 147 مليون جنيه.

وأضاف التقرير أن إجمالي صادرات القطاع إلى الولايات المتحدة الأمريكية بلغ 105 ملايين جنيه، تلاها السوق القطري بحجم صادرات بلغ 82 مليون جنيه.

وسجلت قيمة صادرات القطاع بالدولار ارتفاعا بنحو 7 % لتبلغ 95.4 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2017 مقبل 88.8 مليون دولار خلال الربع الأول من 2016.