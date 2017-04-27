اخبار مصر - وكالات

أعلن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما أن أول مشروع له بعد مغادرة كرسي الرئاسة هو مساعدة وتحفيز الجيل القادم على المشاركة في السياسة.

وقال أوباما أنه كان ينوي العمل على العديد من القضايا بعد ترك منصبه، لكنه اختار الاستثمار في قيادة الجيل القادم،

وتابع أوباما، في لقاء استضافته جامعة شيكاغو، وهو أول حدث عام له منذ أن أصبح دونالد ترامب رئيسا “هناك سبب يجعلني متفائل دائما، حتى عندما لا تكون الأمور بالطريقة التي أريدها، وهذا بسببكم أنتم، الشباب”.