اخبار مصر- شيرين حسين

اتفق ممثلو دول حوض النيل الشرقي الثلاث (مصر- إثيوبيا- السودان) على استكمال النقاش حول النقاط المتبقية من الدراسة الخاصة بتقييم آثار سد النهضة الإثيوبي على دول المصب, بعد أسبوعين بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

جاء ذلك خلال فعاليات الاجتماع الثالث عشر للجنة الثلاثية الوطنية بحضور ممثلى دول حوض النيل الشرقى الثلاث (مصر- إثيوبيا- السودان) وكذلك الشركات الاستشارية الفرنسية (بى ار ال- ارتيليا).

كان الغرض الاساسى من الاجتماع هو مناقشة مسودة التقرير الاستهلالى للدراسة الخاصة بتقييم آثار سد النهضة الاثيوبي على دول المصب.