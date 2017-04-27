القاهرة-اش ا

ينافس إدينسون كافاني والإيطالي ماركو فيراتي والفرنسي ألكسندر لاكازيت والبرتغالي برناردو سيلفا على جائزة أفضل لاعب في

فرنسا, وفقا لما أعلنته اليوم /الخميس نقابة اللاعبين في فرنسا والتي تمنح الجائزة.

ويعد كافاني لاعب باريس سان جيرمان مرشحا محتملا لخلافة السويدي زلاتان إبراهيموفتيش الذي فاز بالجائزة العام الماضي حيث

سجل 31 هدفا في 32 مباراة في الدوري, واجمالي 45 هدفا في جميع المنافسات بما فيها الدوري.

ويعتبر برناردو سيلفا لاعب موناكو أبرز منافسي كافاني على الجائزة حيث يتصدر فريقه ترتيب الدوري الفرنسي وتأهل لنصف نهائي

دوري أبطال أوروبا.

أما لاكازيت فقد سجل 31 هدفا في الدوري, ويعد فيراتي واحدا من اهم لاعبي خط وسط باريس سان جيرمان.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز بالجائزة في 15 من مايوالمقبل وستمنح من خلال تصويت باقي اللاعبين.