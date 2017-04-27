اخبار مصر -وكالات

توفي المقرئ الإندونيسي جعفر عبد الرحمن، وهو يتلو القرآن، أثناء حفل رسمي بحضور وزير الشؤون الاجتماعية في البلاد.

وكان المقرئ الشهير في إندونيسيا يتلو آيات من سورة الملك، قبل أن تباغته وعكة صحية اضطرته إلى التوقف، بحسب ما ذكرت منابر محلية.

وهرع طاقم طبي إلى المقرئ بغرض إسعافه، لكنه سرعان ما فارق الحياة، الأمر الذي اضطرهم إلى إنزاله محمولا من المنصة.

وجرى تداول خبر وفاة المقرئ الإندونيسي بشكل واسع على المنصات الاجتماعي، وسط تذكير بحسن صوته ونذر حياته للقرآن.