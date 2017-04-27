القاهرة-أ ش أ

أعلنت لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين تعديل مواعيد بعض مباريات الأسبوعين 27 و 28 من الدوري الممتاز بناء على تعديل موعد مباراة الأهلي مع الإنتاج الحربي ضمن الأسبوع رقم 26 للدوري الممتاز لتقام /الأحد المقبل بدلا من غد/الجمعة حسب طلب الجهات الأمنية.

ووفقا للتعديلات في الاسبوع 27 تقام مباراة الاهلي وطلائع الجيش يوم الخميس 4 مايو في السابعة مساء باستاد الجيش في السويس ,كما تقرر اقامة لقاء الإنتاج الحربي مع طنطا الساعة الرابعة والنصف,كما تم تعديل موعد مباراة انبي ووادي دجلة لتقام في الساعة التاسعة والربع.

كما قررت اللجنة تعديل بعض مباريات الجولة ال`28 من الدوري ,حيث تقرر اقامة مباراة الأهلي والنصر للتعدين يوم الاثنين 8 مايو الساعة السادسة والربع باستاد السلام, وإقامة لقاء دجلة والمصري الساعة الثامنة والنصف باستاد برج العرب.

كما قررت اللجنة تأجيل مباراة الإنتاج الحربي وطلائع الجيش من يوم الاثنين 8 مايو الى السابعة مساء الثلاثاء 9 مايو باستاد السلام.